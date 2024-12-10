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Новый семейный Mitsubishi можно купить сейчас дешевле «китайцев»

В России появились в продаже 7-местные кроссвэны Mitsubishi по цене от ₽2,3 млн

Компактвэн Mitsubishi Xpander и кроссвэн Mitsubishi Xpander Cross продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. Цены на эти 7-местные семейные машины начинаются от 2 300 000 и 2 560 000 рублей.

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Mitsubishi Xpander Cross
Mitsubishi Xpander Cross

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Частник из Самары продает и компактвэн, и кроссвэн из наличия. 2 300 000 рублей стоит первый, а второй предлагается либо за 2 560 000 рублей, либо за 2 595 000 рублей. Все машины 2023 г. в., у них есть кондиционер, медиасистема, камера заднего вида с парктрониками, кожаный мультируль и прочее.

За 2 500 000 рублей новый Xpander привезет компания из Саратова. Стоимость указана «под ключ». За указанную сумму предлагается компактвэн в топовой версии HighLine.

Mitsubishi Xpander Cross
Mitsubishi Xpander Cross

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Официальные «китайцы» сейчас еще дороже. Так, цена Chery Tiggo 8 Pro Max начинается от 3 370 000 рублей, а Geely Okavango от 3 697 190 рублей.

Все компактвэны оснащаются простым 1,5-литровым атмосферником мощностью 105 л.с., 4-ступенчатой АКП, привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 13
10.12.2024 
Фото:Mitsubishi
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