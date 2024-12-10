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Грузоперевозчики грозят уходом и требуют равных условий для всех участников рынка

Ведущим игрокам сферы грузоперевозок грозит банкротство из-за «серых» компаний

Порядка 30% грузовым автоперевозчикам в РФ грозит банкротство в 2025 году. Рентабельность крупных автоперевозчиков в текущем году составила всего 17%. Об этом рассказал член ассоциации «АвтоГрузЭкс», президент «Итеко» Евгений Бабаев.

Он уточнил, что речь идет об операционном убытке, и причин случившемуся несколько. Рост издержек на 11% на фоне постоянно повышающейся ключевой ставки, ослабление рубля и увеличение кредитных и лизинговых платежей. Ситуация усугубляется падением спроса на перевозки и снижением тарифов на 12%. В таких условиях могут работать лишь серые фирмы, уклоняющиеся от налоговых отчислений и уплаты страховых взносов, констатирует Бабаев.

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«Добросовестный бизнес не может конкурировать с компаниями, которые используют подобные схемы. Предприятия будут вынуждены уменьшить свою долю рынка либо уйти в тень. Поэтому часть игроков в 2025 году готовится к этому как к единственному способу выжить», – уточнил Бабаев.

Представители бизнес-сообщества рассказали о сложившейся ситуации на встрече с первым замглавы Минтранса Валентином Ивановым в конце ноября. Все свои инициативы по итогам этой встречи ведущие компании направят в Минтранс и в Минпромторг.

По мнению ведущих игроков крупного бизнеса, серый сегмент рынка автоперевозок в России составляет 65-70%, а легально работают только 30-35% игроков отрасли.

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Представители «АвтоГрузЭкс», Ассоциации добросовестных налогоплательщиков «РАДО», ПЭК, DIZI Group и Dentro намерены просить власти внести комплексные поправки в систему регулирования отрасли. Целью таких изменений является исключение недобросовестных конкурентов и равные условия для всех участников рынка.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 35
10.12.2024 
Фото:freepik / freepik
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