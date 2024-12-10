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Штрафы за движение по выделенной полосе вырастут — Госдума внесет поправки в КоАП
10 декабря
Штрафы за движение по выделенной полосе вырастут — Госдума внесет поправки в КоАП
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Штрафы за движение по выделенной полосе вырастут — Госдума внесет поправки в КоАП

В РФ до ₽2250 может вырасти штраф за неправильное расположение ТС на дороге

В России вырастет штраф за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а также движение по обочинам. Сумма увеличится с 1,5 тысячи рублей до 2250 рублей. Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы России.

Необходимые изменения предлагается внести в статью 12.15. Кодекса административных правонарушений (КоАП РФ) «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

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«В статье 12.15: в абзаце втором части 1 слова "одной тысячи пятисот" заменить словами "двух тысяч двухсот пятидесяти», – говорится в тексте документа.

Напомним, ранее стало известно, что скидка на оплату штрафа за ряд нарушений Правил дорожного движения в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% с 1 января 2025 года. Соответствующую поправку к проекту закона одобрил комитет Госдумы РФ по госстроительству.

Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 21
10.12.2024 
Фото:Depositphotos
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