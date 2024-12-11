В Россию наладят официальные поставки европейских автобусов и фургонов
Они выводят на рынок легковые цельнометаллические фургоны на базе автомобилей от SAIC MOTOR. Планируют принципиально отличаться от конкурентов хорошим сервисом, чтобы получить уровень удовлетворенности клиентов как от крупных европейских компаний. Они уже получили ОТТС для рынков России, Беларуси и Казахстана.
На выставке бренд представлен двумя дизельными цельнометаллическими фургонами V90 и G10, экологического класса Евро-6 и Евро-5 соответственно.
Модель AVIOR V90, получившая награду EURO NCAP GOLD 2024, – это полноразмерный грузовой фургон, оснащенный турбодизелем 2.0 (150 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП.
Особое внимание уделено безопасности. В фургоне установлено шесть подушек безопасности, обеспечивающих защиту водителя и пассажиров. Дополнительно автомобиль оборудован всеми современными системами безопасности. Для удобства маневрирования предусмотрены передние и задние датчики парковки, а также камера заднего вида с динамической разметкой.
Грузовой отсек объемом до 12 м³, правая сдвижная дверь и полная масса 2499 кг или 3500 кг делают его универсальным решением для различных отраслей. Для удобства водителя в модели предусмотрены круиз-контроль, кондиционер и мультимедиа с 10,1-дюймовым сенсорным HD-экраном, поддержкой Bluetooth и Apple CarPlay.
AVIOR G10 – компактный грузовой фургон, оснащенный турбодизелем 2.0 (160 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП, с грузовым отделением объемом 5,2 м³. Эта модель в базовой комплектации включает 2 сдвижные боковые и заднюю распашную двери.
Безопасность в модели обеспечивает система динамической стабилизации (ESP) от Bosch, антиблокировочная система торможения (ABS+EBD), система автоматического экстренного торможения (EBA), фронтальные подушки безопасности и задние датчики парковки. Фургон также оснащен кондиционером для комфорта водителя и аудиосистемой с Bluetooth, что удобно для связи и прослушивания музыки во время работы.
Уже несколько лет Россия испытывает растущую потребность в коммерческих автомобилях европейского уровня. И компания Avior планирует занять эту нишу. На их автомобили действует официальная заводская гарантия 3 года или 100 000 км пробега, а также 8-летняя гарантия от сквозной коррозии кузова.
Автобусное производство организовано в белорусском городе Борисово. Старт был в августе прошлого года, а уже в марте 2024 года первый автобус был продан в Беларуси.
На заводе построено производство полного цикла, включающее в себя изготовление каркаса, покраска и сборка. Все оборудование современное, используются передовые и интонационные технологии.
Серия автобусов М2 и М3 представлена во множестве версий: школьный, туристический, междугородний, пригородный, городской, для маломобильных пассажиров, а также для организации встреч делегаций.
В планах на 2025 год провести рейсталинг приборной панели актуальных моделей.
Гарантия предоставляется на 2 года, склад запасных частей находится в Москве, так что проблем с ремонтом, в случае необходимости, не возникнет. Будущие дилеры и партнеры получат доступ к заводской системе, что даст им возможность напрямую заниматься поставками, что значительно упростит обслуживание и эксплуатацию.
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