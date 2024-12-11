В Россию наладят официальные поставки европейских автобусов и фургонов

Европейский бренд коммерческого транспорта AVIOR посетил Comtrans/Urbantrans

Они выводят на рынок легковые цельнометаллические фургоны на базе автомобилей от SAIC MOTOR. Планируют принципиально отличаться от конкурентов хорошим сервисом, чтобы получить уровень удовлетворенности клиентов как от крупных европейских компаний. Они уже получили ОТТС для рынков России, Беларуси и Казахстана.

На выставке бренд представлен двумя дизельными цельнометаллическими фургонами V90 и G10, экологического класса Евро-6 и Евро-5 соответственно.

AVIOR V90

Модель AVIOR V90, получившая награду EURO NCAP GOLD 2024, – это полноразмерный грузовой фургон, оснащенный турбодизелем 2.0 (150 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП.

Особое внимание уделено безопасности. В фургоне установлено шесть подушек безопасности, обеспечивающих защиту водителя и пассажиров. Дополнительно автомобиль оборудован всеми современными системами безопасности. Для удобства маневрирования предусмотрены передние и задние датчики парковки, а также камера заднего вида с динамической разметкой.

Интерьер кабины AVIOR V90

Грузовой отсек объемом до 12 м³, правая сдвижная дверь и полная масса 2499 кг или 3500 кг делают его универсальным решением для различных отраслей. Для удобства водителя в модели предусмотрены круиз-контроль, кондиционер и мультимедиа с 10,1-дюймовым сенсорным HD-экраном, поддержкой Bluetooth и Apple CarPlay.

Грузовой отсек AVIOR V90

AVIOR G10 – компактный грузовой фургон, оснащенный турбодизелем 2.0 (160 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП, с грузовым отделением объемом 5,2 м³. Эта модель в базовой комплектации включает 2 сдвижные боковые и заднюю распашную двери.

AVIOR G10

Безопасность в модели обеспечивает система динамической стабилизации (ESP) от Bosch, антиблокировочная система торможения (ABS+EBD), система автоматического экстренного торможения (EBA), фронтальные подушки безопасности и задние датчики парковки. Фургон также оснащен кондиционером для комфорта водителя и аудиосистемой с Bluetooth, что удобно для связи и прослушивания музыки во время работы.

AVIOR G10

Уже несколько лет Россия испытывает растущую потребность в коммерческих автомобилях европейского уровня. И компания Avior планирует занять эту нишу. На их автомобили действует официальная заводская гарантия 3 года или 100 000 км пробега, а также 8-летняя гарантия от сквозной коррозии кузова.

Грузовой отсек AVIOR G10

Автобусное производство организовано в белорусском городе Борисово. Старт был в августе прошлого года, а уже в марте 2024 года первый автобус был продан в Беларуси.

На заводе построено производство полного цикла, включающее в себя изготовление каркаса, покраска и сборка. Все оборудование современное, используются передовые и интонационные технологии.

AVIOR Tourist

Серия автобусов М2 и М3 представлена во множестве версий: школьный, туристический, междугородний, пригородный, городской, для маломобильных пассажиров, а также для организации встреч делегаций.

В планах на 2025 год провести рейсталинг приборной панели актуальных моделей.

Интерьер AVIOR Tourist

Гарантия предоставляется на 2 года, склад запасных частей находится в Москве, так что проблем с ремонтом, в случае необходимости, не возникнет. Будущие дилеры и партнеры получат доступ к заводской системе, что даст им возможность напрямую заниматься поставками, что значительно упростит обслуживание и эксплуатацию.