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Линейку авто расширили: маркетплейс запустил продажу премиальных иномарок

Маркетплейс анонсировал продажу иномарок и мотоциклов премиального сегмента

Продажа европейских и японских автомобилей сегмента премиум стоимостью до 30 млн. рублей стартовали на маркетплейсе Wildberries. В пресс-службе компании подчеркнули, что все марки – только от проверенных дилеров.

Доставка автомобилей доступна жителям Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного федеральных округов. В частности, онлайн можно купить Mercedes-Benz GLE, GLS и S-Class, Land Rover Range Rover, BMW X3, X5 и X7, Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Lexus RX и других.

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Кроме того, линейка продукции маркетплейса пополнилась моделями премиальных катеров, в их числе Velvette 23 2.0, Voyager 800 LE, Avanraid F400 Fortuna и Avanraid F320 Fishmaster.

«Цены на все эти транспортные средства фиксируются на момент покупки и учитывают все возможные скидки от поставщиков», – заверили в пресс-службе.

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Отмечается, что все таможенные пошлины на автомобили уже уплачены. Покупка транспортного средства на Wildberries возможна только по предоплате с карты, привязанной к профилю пользователя. Договор купли-продажи подписывается и передается покупателю непосредственно во время передачи купленного транспортного средства.

Источник: forbes.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
11.12.2024 
Фото:Unsplash
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