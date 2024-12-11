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Стало известно, когда грузовик отечественной разработки встанет на конвейер

«Алмаз-Антей» презентовал гражданский грузовик БАЗ в рамках выставки Comtrans 2024

Серийное производство новых гражданских грузовиков БАЗ на основе военной автомобильной техники запустят в России в 2025 году. Об этом рассказал заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз – Антей» и директор Обуховского завода Михаил Подвязников.

Стенд БАЗ на Comtrans/Urbantrans 2024
Стенд БАЗ на Comtrans/Urbantrans 2024
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«Важно отметить, что грузовая платформа не строилась на пустом месте. Брянский автомобильный завод обладает компетенциями для создания, в первую очередь, военной техники. Эти наработки были использованы для создания гражданской версии. И у нас, я думаю, получилось. Мы за достаточно короткие сроки сумели эту машину сделать, и рассчитываем в 2025 году уже серийно ее выпускать», – подчеркивает топ-менеджер.

По словам Подвязникова, военные грузовики БАЗ очень хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО. Гражданские грузовые автомобили призваны заменить ушедшие с российского рынка тягачи и самосвалы зарубежного производства. Презентация семейства грузовиков на новой грузовой платформе состоялась в рамках Международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans в Москве.

Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 9
11.12.2024 
Фото:
Батыру Александр
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