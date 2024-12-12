В топ перспективных новинок 2025 года на авторынке РФ вошла отечественная марка

Отечественной Lada Iskra прочат место в топ-10 перспективных новинок 2025 года

Модель Lada Iskra от АВТОВАЗа должна стать бестселлером отечественного автопрома. Таким мнением поделился директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Lada Iskra

Называя перспективные новинки 2025 года, он отметил, что ряд китайских моделей тоже ждет успех на авторынке России. При этом Шапринский уточнил, что темпы продаж могут снизиться. Основной топ-10 брендов уже сформирован, и остальным маркам будет сложно пробиться на вершину рейтинга.

«У Haval линейка должна пополниться моделью H7. И здесь можно ожидать, что это будет успешный кейс», – считает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Кроссовер Chery Tiggo 9 назвали в «Рольфе» одной из перспективных новинок, дебют автомобиля на рынке РФ ожидается в конце декабря 2024 года. Также хорошие шансы и у новой модели от Jaecoo. Покупатели ждут появление обновленной Omoda C5.

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Источник: transport-news.ru