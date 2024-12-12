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В топ перспективных новинок 2025 года на авторынке РФ вошла отечественная марка

Отечественной Lada Iskra прочат место в топ-10 перспективных новинок 2025 года

Модель Lada Iskra от АВТОВАЗа должна стать бестселлером отечественного автопрома. Таким мнением поделился директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

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Lada Iskra
Lada Iskra

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Называя перспективные новинки 2025 года, он отметил, что ряд китайских моделей тоже ждет успех на авторынке России. При этом Шапринский уточнил, что темпы продаж могут снизиться. Основной топ-10 брендов уже сформирован, и остальным маркам будет сложно пробиться на вершину рейтинга.

«У Haval линейка должна пополниться моделью H7. И здесь можно ожидать, что это будет успешный кейс», – считает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Кроссовер Chery Tiggo 9 назвали в «Рольфе» одной из перспективных новинок, дебют автомобиля на рынке РФ ожидается в конце декабря 2024 года. Также хорошие шансы и у новой модели от Jaecoo. Покупатели ждут появление обновленной Omoda C5.

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Источник: transport-news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 16
12.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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