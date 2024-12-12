АВТОВАЗ поднимет мощность своих моторов!

Автопоток: двигатели АВТОВАЗа будут развивать больше мощности

На АВТОВАЗе грядет очередной виток модернизации 16-клапанных двигателей, которые устанавливаются на большинство автомобилей, выпускаемых заводом. Речь идет о моторе ВАЗ-21129 (1.6), который ставят на Гранты, Весты и Ларгусы, а также о «старшем» ВАЗ-21179 (1.8), который применяется на Весте и известен как 1.8 Evo.

Такое обозначение двигатель получил в рамках предыдущей модернизации, когда его избавили от масложора и применили «безвтыковую» ШПГ. И да, для обоих двигателей грядущая модернизация – далеко не первая. Но, возможно, самая долгожданная.

Дело в том, что теперь им добавят мощности: как пишет источник, отдачу мотора 1.6 поднимут со 106 до 122 л.с., а отдачу мотора 1.8 – со 122 до 135 л.с. Напомним, на двигателе 1.8 применяется фазораспределитель, а после модернизации таковой появится и на двигателе 1.6.

По данным одного из источников, на АВТОВАЗе подтверждают приведенные целевые показатели мощности, однако о сроках внедрения улучшенных движков в производство пока не говорят. Но понятно, что ситуация подталкивает: как минимум ввиду запуска тяжелой и статусной Ауры. А вот по поводу нового двигателя для Нивы, 8-клапанного «родственника» описанных 16-клапанников, конкретики больше: 90-сильные моторы в 2025 году начнут ставить на Ниву Travel в рамках рестайлинга, а затем и на Ниву Legend.

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Источник: Автопоток, Mashnews