В России появился в продаже новый автомобиль дешевле 2 млн рублей — известна комплектация

В России стартовали продажи кросс-купе Dongfeng Fengon ix5 по цене ₽1,85 млн

Дистрибьютор Ixen Motors анонсировал продажи в России среднеразмерного кросс-купе Dongfeng Fengon ix5. О выходе на рынок сообщили в пресс-службе компании.

Dongfeng Fengon ix5

Fengon ix5 является один из самых крупных купе-кроссоверов на авторынке Китая, его дебют на местном рынке состоялся в 2018 году. Автомобиль сопоставим с моделями Haval F7x и Geely Tugella. В длину кросс-купе составляет 4685 мм, для россиян производитель привез модель с безальтернативной связкой турбомотора SFG15TA (137 л.с.) и вариатора, привод – передний.

Интерьер Dongfeng Fengon ix5

В списке оснащения заявлены: кресла с электрическими регулировками, камера заднего вида, подогревы передних сидений и наружных зеркал, мультимедиа 10,25 дюйма, светодиодные фары и 18-дюймовые колеса. Цена новинки составляет 1,85 млн рублей.

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Источник: gazeta.ru