Штрафы за движение по выделенной полосе повысят

ГД одобрила поправку об увеличении штрафов за движение по выделенной полосе

ГД РФ одобрила поправку о повышении до 2,25 тыс. рублей штрафа за движение с нарушением ПДД по полосе маршрутных транспортных средств.

Увеличился штраф и за непредоставление преимущества в движении автомобиля с одновременно включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом, а также имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения. Пока такой штраф составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, но вырастет до 4,5 тыс. — 7,5 тыс.

С 500 до 750 рублей повысится взыскание за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а за поворот налево или разворот с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, придется выплатить, согласно поправкам, от 1,5 тыс. до 2,25 тыс. рублей (сейчас 1-1,5 тыс. рублей).

За движение по встречке с односторонним движением придется заплатить 7,5 тыс. рублей вместо нынешних 5 тысяч.

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Источник: ТАСС