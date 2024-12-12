Внедорожники УАЗ прибыли на Кубу: они адаптированы под местный климат
УАЗ поставил на Кубу первую партию внедорожников «Патриот» из 16 экземпляров
Партия внедорожников УАЗ «Патриот», состоящая из 16 экземпляров, прибыла на Кубу 12 декабря. Эти машины пополнят автопарки администраций местных провинций.
Уточняется, что внедорожник адаптировали для местного климата. Автомобили получили силиконовые шланги, медные радиаторы, особые термостаты, сообщил представитель УАЗа.
Внедорожники должны помочь в восстановлении инфраструктуры Кубы после недавних ураганов.
Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: «Известия»
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
33
12.12.2024
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о УАЗ Patriot (453)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+7