Новая российская марка Ambertruck представила грузовики и пикап

На выставке Comtrans 2024 впервые показали всю линейку автомобилей Ambertruck

В ЦВК «Экспоцентр» был представлен весь модельный ряд Ambertruck, это четыре модели с дизельными двигателями: среднетоннажные грузовики JL (3,5 т), JM (7,5–9,4 т), SM (12 т) и пикап Work.

Все машины адаптированы для работы в российских климатических условиях и предназначены для решения различных бизнес-задач в области грузоперевозок.

Ambertruck JL

Новая модель JL, представленная в сентябре 2024 года, имеет грузоподъемность 1540 кг и в своем классе выделяется высокой экономичностью. Длина грузовика - 5911 мм. Компактный и маневренный грузовик с колесной базой 3360 мм оснащен дизельным двигателем объемом 2,8 л с турбонаддувом, мощностью 109 л.с.

На выставке был представлен фургон-мороженица, обеспечивающий поддержание температуры от -33 °С до 0 °С в течение 10-12 часов.

Ambertruck SM

Ambertruck SM с крано-манипуляторной установкой востребован в строительной и коммунальной сфере. Автомобиль полной массой 12 т оснащен мощным дизельным двигателем с турбонаддувом объемом 3,8 л, который развивает 170 л.с. и используется для погрузочно-разгрузочных работ.

Ambertruck JM

Изотермический фургон Ambertruck JM идеально подходит для транспортировки замороженных и охлажденных продуктов. Этот автомобиль длиной 6990 мм и двигателем мощностью 156 л.с. обеспечивает надежность и большую грузоподъемность. На нем установлен холодильник с температурным диапазоном от +10 до -20 °С.

Пикап

Пикап Ambertruck Work оснащен полным приводом и дизельным наддувным двигателем 2,5 л, мощностью 128 л.с., созданным на базе мотора Ford. Автомобиль оборудован 5-ступенчатой механической коробкой передач Magna C530 и является крепким и достаточно комфортным автомобилем для работы в условиях бездорожья и перевозки пассажиров (например, рабочих бригад) и малых грузов. Его грузоподъемность составляет 890 кг, а стоимость с учетом скидки до конца года — 2,1 млн рублей.

Новые проекты

На стенде также были представлены новые проекты «Автотора» — электрическое грузовое шасси Brock 75 и ремоторизированный грузовик Hyundai HD78 с электродвигателем.

Эти проекты ориентированы на развитие экологически чистого транспорта, а программа ремоторизации направлена на обновление более 25 млн старых автомобилей в России.

Справка

Ambertruck – собственный бренд «Автотора», созданный для выпуска автомобилей коммерческого назначения. Производство стартовало в августе 2023 года.

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Источник: Ambertruck