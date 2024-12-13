Стало известно, какие отношения поддерживает АВТОВАЗ с французами

Максим Соколов: французам за связь с АВТОВАЗом грозит уголовная ответственность

12 декабря, после выпуска миллионного автомобиля, журналисты задали вопрос президенту АВТОВАЗа Максиму Соколову о возможных связях компании с прежними французскими партнерами.

Его ответ оказался неожиданным.

– Мы поздравляем с праздниками господина Мора (француз Николя Мор был предыдущим президентом АВТОВАЗа). К нему коллектив хорошо относится, он реально много сделал для предприятия. Поэтому мы корпоративно поздравляем его с праздниками.

На уточняющий вопрос об именно производственных связях Максим Соколов ответил отрицательно, объяснив, что у французов за контакт с санкционным предприятием предусмотрена уголовная ответственность.

«У них, не у нас. Мы-то открыты к контактам, пожалуйста!», - уточнил топ-менеджер.