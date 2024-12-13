Стало известно, какие отношения поддерживает АВТОВАЗ с французами
Максим Соколов: французам за связь с АВТОВАЗом грозит уголовная ответственность
12 декабря, после выпуска миллионного автомобиля, журналисты задали вопрос президенту АВТОВАЗа Максиму Соколову о возможных связях компании с прежними французскими партнерами.
Его ответ оказался неожиданным.
– Мы поздравляем с праздниками господина Мора (француз Николя Мор был предыдущим президентом АВТОВАЗа). К нему коллектив хорошо относится, он реально много сделал для предприятия. Поэтому мы корпоративно поздравляем его с праздниками.
На уточняющий вопрос об именно производственных связях Максим Соколов ответил отрицательно, объяснив, что у французов за контакт с санкционным предприятием предусмотрена уголовная ответственность.
«У них, не у нас. Мы-то открыты к контактам, пожалуйста!», - уточнил топ-менеджер.
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Фото:Коллаж «За рулем»
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13.12.2024
Фото:Коллаж «За рулем»
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