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Стало известно, какие отношения поддерживает АВТОВАЗ с французами

Максим Соколов: французам за связь с АВТОВАЗом грозит уголовная ответственность

12 декабря, после выпуска миллионного автомобиля, журналисты задали вопрос президенту АВТОВАЗа Максиму Соколову о возможных связях компании с прежними французскими партнерами.

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Его ответ оказался неожиданным.

– Мы поздравляем с праздниками господина Мора (француз Николя Мор был предыдущим президентом АВТОВАЗа). К нему коллектив хорошо относится, он реально много сделал для предприятия. Поэтому мы корпоративно поздравляем его с праздниками.

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На уточняющий вопрос об именно производственных связях Максим Соколов ответил отрицательно, объяснив, что у французов за контакт с санкционным предприятием предусмотрена уголовная ответственность.

«У них, не у нас. Мы-то открыты к контактам, пожалуйста!», - уточнил топ-менеджер.

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Алексеева Елена
Фото:Коллаж «За рулем»
Количество просмотров 21
13.12.2024 
Фото:Коллаж «За рулем»
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