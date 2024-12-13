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Глава АВТОВАЗа рассказал, почему утильсбор пока не работает

Соколов: китайцы успели завезти более 500 тыс. автомобилей и давят ими на рынок

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал журналистам, почему утильсбор, как ограничительная мера для конкурентов из Китая пока не эффективен.

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Соколов отметил, что сегодня все видят экспансию китайского автопрома, которая идет на наш рынок.

«Китайские компании, как пираньи в пруду, устроили междусобойчик, грызню за наш сектор. И то, что мы до сих пор держим около 30% рынка, —большое достижение. Но это количество проданных автомобилей. Если же говорить о деньгах, то это скромнее - порядка 10% рынка».

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Он отметил, что рынок сужается и придется работать в том пространстве, которое будет АВТОВАЗ окружать. Китайский автопром успел до повышения тарифов завезти более 500 тыс. автомобилей и давит этим на рынок. Но Соколов не теряет оптимизма – может, наконец, начать работать утильсбор, который как ограничительная мера пока не работает. Ситуация может в какой-то момент измениться, разберут машины и «будем биться в открытую в рамках тех барьеров, которые поставлены нашей таможенной политикой с учетом механизма утильсбора».

Тогда конвейеры АВТОВАЗа можно будет включить на «другую скорость».

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Пока же обстановка требует корректирующих решений, речь о производственных планах и государственной политике. Если дополнительные средства направят на поддержание спроса и развитие сегмента тех автомобилей, которые важны для страны и тех категорий граждан, которых необходимо поддержать, если все механизмы включатся и будут работать эффективно, то планам АВТОВАЗа ничего не угрожает, считает топ-менеджер.

Также Максим Соколов рассказал, есть ли сегодня у АВТОВАЗа контакты с бывшими французскими партнерами.

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Алексеева Елена
Фото:коллаж «За рулем»
Количество просмотров 6
13.12.2024 
Фото:коллаж «За рулем»
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