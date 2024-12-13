Глава АВТОВАЗа рассказал, почему утильсбор пока не работает

Соколов: китайцы успели завезти более 500 тыс. автомобилей и давят ими на рынок

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал журналистам, почему утильсбор, как ограничительная мера для конкурентов из Китая пока не эффективен.

Соколов отметил, что сегодня все видят экспансию китайского автопрома, которая идет на наш рынок.

«Китайские компании, как пираньи в пруду, устроили междусобойчик, грызню за наш сектор. И то, что мы до сих пор держим около 30% рынка, —большое достижение. Но это количество проданных автомобилей. Если же говорить о деньгах, то это скромнее - порядка 10% рынка».

Он отметил, что рынок сужается и придется работать в том пространстве, которое будет АВТОВАЗ окружать. Китайский автопром успел до повышения тарифов завезти более 500 тыс. автомобилей и давит этим на рынок. Но Соколов не теряет оптимизма – может, наконец, начать работать утильсбор, который как ограничительная мера пока не работает. Ситуация может в какой-то момент измениться, разберут машины и «будем биться в открытую в рамках тех барьеров, которые поставлены нашей таможенной политикой с учетом механизма утильсбора».

Тогда конвейеры АВТОВАЗа можно будет включить на «другую скорость».

Пока же обстановка требует корректирующих решений, речь о производственных планах и государственной политике. Если дополнительные средства направят на поддержание спроса и развитие сегмента тех автомобилей, которые важны для страны и тех категорий граждан, которых необходимо поддержать, если все механизмы включатся и будут работать эффективно, то планам АВТОВАЗа ничего не угрожает, считает топ-менеджер.

Также Максим Соколов рассказал, есть ли сегодня у АВТОВАЗа контакты с бывшими французскими партнерами.