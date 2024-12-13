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Стало известно, какие платные дороги появятся в России к 2030 году

Кабмин: инвестиции в строительство новых платных дорог в России составят ₽1 трлн

Общий объем инвестиций на строительство «Автодором» новых федеральных платных трасс в России в рамках утвержденного Правительством РФ плана до 2030 года составит 1,052 трлн рублей с учетом дополнительно выделенных средств.

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Субсидии из федерального бюджета составят 889,5 млрд рублей, всего планируется построить 647 км платных дорог (после строительства или реконструкции). В частности, трассу М-12 достроят до Екатеринбурга. Открытие участка протяженностью 275 км в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области ожидается летом 2025 года. На М-3 (в Московской и Калужской областях) расширят участок с 65-го по 124-й километр, появится ряд новых развязок.

На трассе М-1 продолжатся работы по реконструкции участка с 66-го по 84-й км, будут построены новые развязки. В программу впервые попали участки трассы Джубга–Сочи в Краснодарском крае, заложены также средства на обход Дагомыса – он станет продолжением существующего обхода Сочи, и на обход Адлера.

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Планируется реконструировать участок М-4 от Каменск-Шахтинского до обхода Аксая в Ростовская области. Часть средств выделят на строительство новых развязок ЦКАД с Дмитровским, Щелковским и Фряновским шоссе (окончание в 2025–2027 гг.), на развязку на М-11 около Пулково, проекты КАД-2 (новая кольцевая дорога вокруг Петербурга) и обхода Орехово-Зуево и Ликино-Дулево в составе А-108.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 5
13.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
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