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Новый компактный кроссовер в России: известна цена
В России появился в продаже кроссовер Mini...

Новый компактный кроссовер в России: известна цена

В России появился в продаже кроссовер Mini Countryman по цене от 5 млн рублей

Whatcar.com и страховая компания MotorEasy пришли к выводу, что Mini Countryman 2017–2024 годов выпуска является самым надежным компактным кроссовером на рынке.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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В Россию такие автомобили поставляют по параллельным каналам, цены на них начинаются от 4,95 млн рублей.

За столько дилер из Находки предлагает кроссовер третьего поколения с полным приводом, роботом и 2,0-литровым двигателем мощностью 218 л. с. У официальных дилерах бренда автомобили стоят намного дороже.

Mini Countryman
Mini Countryman

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Например, в Сочи полноприводный кроссовер второго поколения с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с. предлагают за 8,29 млн рублей.

Mini Countryman нового поколения те же дилеры предлагают по цене от 9 490 000 рублей за версию с 2,0-литровой 218-сильной турбо-«четверкой».

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

Mini Countryman
Mini Countryman
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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Mini
Количество просмотров 5
13.12.2024 
Фото:Mini
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