Новый компактный кроссовер в России: известна цена

В России появился в продаже кроссовер Mini Countryman по цене от 5 млн рублей

Whatcar.com и страховая компания MotorEasy пришли к выводу, что Mini Countryman 2017–2024 годов выпуска является самым надежным компактным кроссовером на рынке.

В Россию такие автомобили поставляют по параллельным каналам, цены на них начинаются от 4,95 млн рублей.

За столько дилер из Находки предлагает кроссовер третьего поколения с полным приводом, роботом и 2,0-литровым двигателем мощностью 218 л. с. У официальных дилерах бренда автомобили стоят намного дороже.

Mini Countryman

Например, в Сочи полноприводный кроссовер второго поколения с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с. предлагают за 8,29 млн рублей.

Mini Countryman нового поколения те же дилеры предлагают по цене от 9 490 000 рублей за версию с 2,0-литровой 218-сильной турбо-«четверкой».

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Mini Countryman

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Источник: «Автоновости дня»