Ура! В меня въехали! — реакция блогера после аварии

Блогер CarSnob выжил в автоаварии и продемонстрировал удивительную реакцию

В наши дни, чтобы стать звездой интернета, необходимо выделиться. То, что даже сомнительное видео может стать вирусным, доказывает случай со стримером, который бурно радовался автомобильной аварии в прямом эфире.

Любой, кто попал в автомобильную аварию, может испытывать множество эмоций, но радость редко входит в их число. Однако этот стример на платформе Kick теперь показал, что и авария может спровоцировать бурю положительных эмоций.

CarSnob, как называет себя в интернете создатель контента, вел из машины прямую трансляцию на своем канале со 165 подписчиками 4 декабря 2024 года, когда другая машина внезапно врезалась сзади. Но вместо шока инфлюенсер вдруг задумался о том, что подписчиков может стать в разы больше!

«Ух ты! Это будет клип! Держись! Парень только что въехал в меня. Запиши это! Мое заднее стекло вдребезги. Моя машина разбита в тоталь», – эйфорически кричал в камеру этот «лидер общественного мнения».

Затем CarSnob показал масштаб аварии: задняя часть его автомобиля была сильно повреждена, а стекло полностью разбито. Создатель контента оставался совершенно спокойным на протяжении всего инцидента и, казалось, был явно доволен случайно снятыми кадрами аварии.

К счастью, никто из участников происшествия не пострадал.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autobild