Более 500 раритетных и эксклюзивных авто в одном гараже стоимостью 100 млрд рублей

Гараж Башара Асада насчитывает сотни уникальных и эксклюзивных автомобилей

Коллекцию люксовых автомобилей нашли в гараже резиденции теперь уже экс-президента Сирии Башара Асада в Дамаске. Самыми скромными моделями в автопарке можно назвать Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser и Audi A8. О других, более эксклюзивных экземплярах, подробнее.

Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series – по всему миру насчитывается 350 таких моделей. У автомобиля уникальные кузовные элементы из армированного пластика, аэродинамический спойлер и эксклюзивный дизайн интерьера. Мощность 12-цилиндрового двигателя составляет 670 л.с. и 1000 Нм. Первую сотню «болид» достигает за 3,8 с. Цена такого авто на вторичке, в среднем, 150 тыс. долларов (примерно 15 млн рублей).

Lamborghini Diablo – этот легендарный суперкар 90-х годов оснащен 590-сильным двигателем, для разгона до сотни ему понадобится 3,4 с. Максимальная скорость достигает 344 км/ч, а цены варьируются от 350 до 600 тыс. долларов (от 30 до 60 млн по текущему курсу).

Ferrari F50 – выпуск этого суперкара приурочили к 50-лети итальянской марки в 1995 году. Под капотом – мотор V12 мощностью 520 л.с., благодаря которому порог в 100 км/ч родстер достигает за 3,7 с. Цены на раритетную модель доходят до 3,5 млн. долларов (350 млн. рублей по актуальному курсу).

Lamborghini LM002 – этот внедорожник выпущен ограниченной серией в 328 экземпляров. У него мощный мотор V12 на 455 л.с., полный привод и независимая пружинная подвеска. Пиковая скорость ограничена отметкой 201 км/ч. Цена достигает 480 тыс. долларов (48 млн рублей).

Aston Martin Rapide – спорткупе оснащено двигателем объемом 6,0 л мощностью 477 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Модель была признана мировым автосообществом одним из самых красивых динамичных автомобилей в своем классе. Максимальная скорость составляет 303 км/ч, а цена – от 100 тыс. долларов (порядка 10 млн рублей).

Также в гараже Асада есть Rolls-Royce Wraith, Bentley Continental GT, Audi R8, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz SLS AMG, Mercedes-Benz 600 Grosser. По некоторым оценкам, коллекция автомобилей превышает по стоимости 1 млрд долларов (примерно 100 млрд рублей по актуальному курсу).

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Источник: autonews.ru