Симбиоз новаций и технологий Ф-1: за 1063-сильный гиперкар запросили космическую сумму

В России продают уникальный Mercedes-Benz AMG ONE почти за 500 млн рублей

Один из самых редких гиперкаров – Mercedes-Benz AMG ONE – продают на рынке России за 485 млн рублей. Автомобиль создан на основе технологий Формулы-1 и представляет собой шедевр инженерной мысли и аэродинамического дизайна.

Под капотом AMG ONE – гибридная силовая установка в виде турбодвигателя V6 объемом 1,6 л, способного работать на оборотах до 11 тыс. в минуту. Двигатель дополнен тремя электромоторами: два расположены на передней оси, а один сзади и синхронизирован с основным агрегатом. Суммарная мощность системы составляет 1063 л.с., благодаря чему гиперкар разгоняется до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой в 352 км/ч.

Mercedes-Benz AMG ONE

В салоне AMG ONE использованы «голый» карбон и гоночные ковшеобразные сиденья, фиксирующиеся в одном положении. На передней панели размещены два 10-дюймовых дисплея: для приборной панели и для мультимедиа. В оснащение входят кондиционер, электрические стеклоподъемники и два USB-порта. Запас хода в электрическом режиме составляет 18 км.

Mercedes-Benz AMG ONE

Гиперкар олицетворяет собой технологический прорыв и симбиоз автомобильных технологий будущего с гоночными достижениями, сохраняя спортивный характер и уникальный дизайн.

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Источник: speedme.ru