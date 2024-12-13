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Знакомый вам рамный внедорожник обновился в Беларуси и стал мощнее: мы знаем цены

Обновленный внедорожник Oting Paladin под брендом Dongfeng появился в Белоруссии

Продажи обновленного внедорожника Dongfeng Paladin стартовали на авторынке Белоруссии. В России в настоящее время доступен для покупки дореформенный вариант модели под брендом Oting.

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Dongfeng Paladin
Dongfeng Paladin

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Внешне рестайлинговый Dongfeng Paladin отличается полностью нвоой светодиодной оптикой, модернизированным бамперами и иной решетки радиатора. Также обновленному внедорожнику добавили мощностей. Под капотом у него стоит турбомотор Mitsubishi объемом 2,0 л мощностью 228 «лошадей» (раньше было 218 л.с.). В паре с ним работает 8-ступенчатый классический «автомат» и система полного привода. На рынке России предлагают Oting Paladin заднеприводную модель.

Dongfeng Paladin
Dongfeng Paladin

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Для белорусских покупателей Dongfeng Paladin предлагается в трех комплектациях по цене от 144 900 белорусских рублей (4,327 млн. рублей по текущему курсу). Для сравнения, в России за дорестайлинговый Oting Paladin с полным приводом просят минимум 3,949 млн. рублей. Появится ли обновленная версия «Паладина» и у нас в России – пока нет достоверной информации.

Dongfeng Paladin
Dongfeng Paladin
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Источник: av.by

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Светлана Тарасенко
Фото:Dongfeng Belarus
Количество просмотров 6
13.12.2024 
Фото:Dongfeng Belarus
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