#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hummer H2
17 декабря
В России продают новый Hummer, 16 лет простоявший в гараже: известна цена
В России появился в продаже Hummer H2 2008 г....
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО – они уже приходят!
17 декабря
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО – они уже приходят!
Ксения Панфилова: Штраф с камеры за езду без...
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...

Самый экологичный электромобиль – неужели он тоже китайский?

Compare the Market признала BYD Dolphin самым экологичным электромобилем

Согласно исследованию, приведенному австралийской фирмой Compare the Market, электромобиль BYD Dolphin признан самым экологичным среди 25 моделей, доступных в стране.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Исследование оценивало автомобили по четырем факторам: рейтинг Green NCAP, заявленная энергоэффективность, размер и тип батареи. Китайская модель Dolphin получила наивысший индекс 8,23, опередив Tesla Model 3 и другие модели, такие как Dacia Spring и BYD Atto 3.

Рейтинг Green NCAP сыграл важную роль в исследовании, поскольку он учитывает выбросы парниковых газов. Чем выше балл, тем лучше экологические характеристики автомобиля. Энергоэффективность основывалась на потреблении энергии по данным WLTP, где более низкий показатель считается лучшим.

Также учитывался размер батареи, с предпочтением меньшего размера, так как такой аккумулятор требует меньше ресурсов для производства. В исследовании также рассматривался тип батареи: литий-железо-фосфатные (LFP) получили более высокий балл за устойчивость по сравнению с литий-ионными, содержащими никель и кобальт.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Эксперты отмечают, что хотя в исследовании сделан вывод, что BYD Dolphin является наиболее экологичным автомобилем по всем показателям, следует учитывать, что оно не включает полную оценку жизненного цикла автомобилей. Например, не рассматриваются экологические аспекты производства и утилизации автомобилей, что может снизить точность выводов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: СarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 115
16.12.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0