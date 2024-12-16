Самый экологичный электромобиль – неужели он тоже китайский?

Compare the Market признала BYD Dolphin самым экологичным электромобилем

Согласно исследованию, приведенному австралийской фирмой Compare the Market, электромобиль BYD Dolphin признан самым экологичным среди 25 моделей, доступных в стране.

Исследование оценивало автомобили по четырем факторам: рейтинг Green NCAP, заявленная энергоэффективность, размер и тип батареи. Китайская модель Dolphin получила наивысший индекс 8,23, опередив Tesla Model 3 и другие модели, такие как Dacia Spring и BYD Atto 3.

Рейтинг Green NCAP сыграл важную роль в исследовании, поскольку он учитывает выбросы парниковых газов. Чем выше балл, тем лучше экологические характеристики автомобиля. Энергоэффективность основывалась на потреблении энергии по данным WLTP, где более низкий показатель считается лучшим.

Также учитывался размер батареи, с предпочтением меньшего размера, так как такой аккумулятор требует меньше ресурсов для производства. В исследовании также рассматривался тип батареи: литий-железо-фосфатные (LFP) получили более высокий балл за устойчивость по сравнению с литий-ионными, содержащими никель и кобальт.

Эксперты отмечают, что хотя в исследовании сделан вывод, что BYD Dolphin является наиболее экологичным автомобилем по всем показателям, следует учитывать, что оно не включает полную оценку жизненного цикла автомобилей. Например, не рассматриваются экологические аспекты производства и утилизации автомобилей, что может снизить точность выводов.

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Источник, фото: СarNewsChina