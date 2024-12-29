Музей автоспорта выставит на продажу первый спорткар легендарного гонщика

За первый болид Михаэля Шумахера хотят выручить на аукционе Sothebys до ₽85 млн

Формульную машину команды Benetton-Ford Формулы-1 образца 1991 года с номером B191-08 выставят на аукционе RM Sotheby's в феврале 2025 года. Болид называют одним из первых в карьере семикратного гонщика Михаэля Шумахера и ожидается выручить за него от 600 до 800 тысяч долларов (от 64,3 до 85,7 млн. рублей по актуальному курсу).

Официально годом дебюта пилота Шумахера принято считать 1991 год, но тогда он принял участие только в шести Гран-при. А полноценным сезоном считается 1992 год, тогда семикратный гонщик выступал за команду Benetton-Ford.

Стартовой для Шумахера стала гонка на Гран-при ЮАР, именно на этом болиде тогда выступал спортсмен, он пришел к финишу четвертым. Затем гоночную машину под номером B191-08 использовали еще для двух Гран-при в Мексике и Бразилии, но пилотировал ее напарник Шумахера – пилот Мартин Брандл.

Benetton-Ford B191-08

После снятия с гонок болид попал к одному из коллекционеров, в 2000 году он его продал. С 2005 года машина является экспонатом музея спортивного комплекса в Индианаполисе. Несмотря на то, что спорткар участвует только в статичных выставках, его можно возродить к жизни. Под его капотом стоит 3,5-литровый мотор V8 от Ford мощностью 600 л.с., а в комплект продажи кроме сертификата подлинности входит набор запчастей.

Benetton-Ford B191-08

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Источник: rmsothebys.com