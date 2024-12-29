Музей автоспорта выставит на продажу первый спорткар легендарного гонщика

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За первый болид Михаэля Шумахера хотят выручить на аукционе Sothebys до ₽85 млн

Формульную машину команды Benetton-Ford Формулы-1 образца 1991 года с номером B191-08 выставят на аукционе RM Sotheby's в феврале 2025 года. Болид называют одним из первых в карьере семикратного гонщика Михаэля Шумахера и ожидается выручить за него от 600 до 800 тысяч долларов (от 64,3 до 85,7 млн. рублей по актуальному курсу).

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Официально годом дебюта пилота Шумахера принято считать 1991 год, но тогда он принял участие только в шести Гран-при. А полноценным сезоном считается 1992 год, тогда семикратный гонщик выступал за команду Benetton-Ford.

Стартовой для Шумахера стала гонка на Гран-при ЮАР, именно на этом болиде тогда выступал спортсмен, он пришел к финишу четвертым. Затем гоночную машину под номером B191-08 использовали еще для двух Гран-при в Мексике и Бразилии, но пилотировал ее напарник Шумахера – пилот Мартин Брандл.

Benetton-Ford B191-08
Benetton-Ford B191-08

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После снятия с гонок болид попал к одному из коллекционеров, в 2000 году он его продал. С 2005 года машина является экспонатом музея спортивного комплекса в Индианаполисе. Несмотря на то, что спорткар участвует только в статичных выставках, его можно возродить к жизни. Под его капотом стоит 3,5-литровый мотор V8 от Ford мощностью 600 л.с., а в комплект продажи кроме сертификата подлинности входит набор запчастей.

Benetton-Ford B191-08
Benetton-Ford B191-08

Источник: rmsothebys.com

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Светлана Тарасенко
Фото:RM Sotheby’s
Количество просмотров 25
29.12.2024 
Фото:RM Sotheby’s
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