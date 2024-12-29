Юрист рассказал, кто из автовладельцев освобожден от уплаты транспортного налога

Водителям рассказали, когда можно получить налоговый вычет за покупку автомобиля

Выплата налогового вычета за покупку автомобиля законодательством РФ не предусмотрена. Но у россиян есть возможность воспользоваться законными способами уменьшить размер налогооблагаемой базы или не совсем не платить налог, рассказали юристы.

По словам юриста Даниля Муртазина, покупка автомобиля не относится к расходам для уменьшения налогооблагаемого дохода. Исключением являются ситуации, когда ТС покупается для использования в предпринимательской деятельности. Для этого автомобиль должен быть зарегистрирован как основное средство, а также непосредственно использоваться для осуществления предпринимательской деятельности, объясняет юрист.

«При продаже автомобиля физлица обязаны уплатить НДФЛ в размере 13% от суммы полученного ими дохода. Это необходимо сделать в том случае, если автомобиль находился в собственности менее трех лет (либо не менее пяти лет для машин, которые были приобретены после 1 января 2016 года, если их продажа не подпадает под исключения), а также в ситуациях, когда доход от продажи превышает 250 тыс. рублей (предельная сумма необлагаемого дохода), – подчеркивает юрист.

Если полученная в результате продажи машины сумма не превышает стоимость, за которую она была приобретена, налоговая база может быть уменьшена до нуля. Например, машину купили за один миллион рублей, а продали за 900 тыс. рублей, налоговая база в этом случае равно нулю.

Кандидат экономических наук и налоговый консультант Евгений Сивков рассказал, что физ-и юрлица могут воспользоваться законными способами снизить налоговую нагрузку. Речь идет о самозанятых и ИП, использующих автомобиль для оказания услуг (например, такси или доставка), тоже могут уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов на его обслуживание.

«Работодатели, предоставляющие автомобиль сотрудникам, должны учитывать его стоимость как часть зарплаты и, соответственно, включать в базу для расчета НДФЛ» – подчеркивает экономист.

Приобрести машину можно также за счет материнского капитала, а инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты транспортного налога, или платить его по сниженной ставке. Что касается юрлиц и ИП, приобретающих автомобиль через лизинг, они могут учесть лизинговые платежи в составе расходов.

Все документы при покупке нужно сохранять, предварительно рассмотреть все варианты кредитования и лизинга, а также изучить госпрограммы поддержки, советует адвокат, член коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Андрей Жолудев.

«При продаже необходимо учитывать срок владения автомобилем, правильно оформлять документы и своевременно подавать налоговую декларацию. В качестве общих рекомендаций могу посоветовать: консультироваться с налоговым специалистом; следить за изменениями в законодательстве; рассматривать различные схемы приобретения», – перечисляет специалист.

После продажи автомобиля, находившегося в собственности менее трех или пяти лет, обязательно нужно сохранять договор купли-продажи, чтобы подтвердить расходы на его покупку. Сумму сделки необходимо зафиксировать в договоре, чтобы доказать обоснованность получения налогового вычета. Если автовладелец не декларирует доходы от продажи автомобиля или указываете неверные данные, его могут наказать штрафными санкциями, подытожил Муртазин.

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Источник: ria.ru