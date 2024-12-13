Автозапуск и зимний пакет: бренд анонсировал спецусловия при покупке автомобилей

Solaris запустил программу, по которой выгода на покупку авто достигает ₽160 тысяч

Выгода при покупке автомобиля бренда Solaris в декабре составляет до 160 тысяч рублей. Причем акция распространяется на автомобиль любой марки, находящийся в собственности не менее шести месяцев. О специальных условиях по трейд-ин рассказали в пресс-службе бренда.

Речь идет программе «Еще выгоднее и комфортнее» и представляет новый кредитный продукт. В условиях действующей высокой ставки рефинансирования он дает возможность взять кредит по специальным условиям со ставкой от 0,01% до 7,49% на срок от 12 до 36 месяцев с первоначальным взносом от 70%.

«Согласно действующим условиям акции финансовые программы могут суммироваться. Таким образом, например, Solaris HC 1.6 АКП6 4WD в наиболее популярной комплектации Family с телематической системой с опцией дистанционного запуска двигателя в качестве заводского решения и пакетом зимних опций можно приобрести с использованием нового кредитного продукта, сдав свой старый автомобиль в трейд-ин», – уточнили в пресс-службе.

Специальное предложение при покупке новой модели Solaris в кредит по программе «Еще выгоднее и комфортнее» действует в официальных дилерских центрах бренда до 31 декабря 2024 года.

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Источник: пресс-служба Группы компаний «АГР»