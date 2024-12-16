В Россию привезли копию Renault Arkana: известна цена
В России появился в продаже купе-кроссовер Renault Samsung XM3 за ₽2,88 млн
Дилер по параллельным каналам привез в Россию новый купе-кроссовер Renault Samsung XM3 стоимостью 2 881 000 руб. Автомобиль предлагается в версии с бензиновым мотором объемом 1,3 литра и мощностью 152 л.с. АКП. Привод передний.
Samsung XM3
У автомобиля есть несколько помощников водителя, среди которых антипробуксовочная система и ABS, передний и задний парктроники, камера заднего вида, а также однозонный климат-контроль и прочее.
Интерьер Samsung XM3
Renault Samsung XM3 внешне идентичен Renault Arkana, который собирали в России до 2022 года. Отличить машины можно только по шильдикам.
Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.
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Источник: Autonews
Фото:Samsung
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16.12.2024
Фото:Samsung
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Отзывы о Renault Arkana (6)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
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