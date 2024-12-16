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В Россию привезли копию Renault Arkana: известна цена

В России появился в продаже купе-кроссовер Renault Samsung XM3 за ₽2,88 млн

Дилер по параллельным каналам привез в Россию новый купе-кроссовер Renault Samsung XM3 стоимостью 2 881 000 руб. Автомобиль предлагается в версии с бензиновым мотором объемом 1,3 литра и мощностью 152 л.с. АКП. Привод передний.

Samsung XM3
Samsung XM3

У автомобиля есть несколько помощников водителя, среди которых антипробуксовочная система и ABS, передний и задний парктроники, камера заднего вида, а также однозонный климат-контроль и прочее.

Интерьер Samsung XM3
Интерьер Samsung XM3

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Renault Samsung XM3 внешне идентичен Renault Arkana, который собирали в России до 2022 года. Отличить машины можно только по шильдикам.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Samsung
Количество просмотров 554
16.12.2024 
Фото:Samsung
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Отзывы о Renault Arkana (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
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