В Россию привезли копию Renault Arkana: известна цена

В России появился в продаже купе-кроссовер Renault Samsung XM3 за ₽2,88 млн

Дилер по параллельным каналам привез в Россию новый купе-кроссовер Renault Samsung XM3 стоимостью 2 881 000 руб. Автомобиль предлагается в версии с бензиновым мотором объемом 1,3 литра и мощностью 152 л.с. АКП. Привод передний.

Samsung XM3

У автомобиля есть несколько помощников водителя, среди которых антипробуксовочная система и ABS, передний и задний парктроники, камера заднего вида, а также однозонный климат-контроль и прочее.

Интерьер Samsung XM3

Renault Samsung XM3 внешне идентичен Renault Arkana, который собирали в России до 2022 года. Отличить машины можно только по шильдикам.

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Источник: Autonews