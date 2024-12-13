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Любителей погонять стало меньше: эксперт об эффективности повышения штрафов

Автоэксперт Егоров объяснил, с какой целью повысили штрафы за нарушения ПДД

Автовладельцы привыкли к существующей системе штрафов и считают их мелкой повседневной платой. Новой законодательной инициативой Госдума хочет изменить ситуацию. Таким мнением поделился автоэксперт Максим Егоров.

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«Количество нарушений ПДД и, особенно, повлекших тяжкий вред здоровью уменьшилось. По городу, особенно начинающим водителям, стало проще ездить. Все знают, что штрафов много, сами камеры тоже стимулируют не превышать скорость в черте города. Конечно, любители погонять остались, но их стало заметно меньше. Камеры вводились не для того, чтобы собрать побольше средств с водителей, как многие думают», – объясняет эксперт.

Многие автовладельцы пренебрегали штрафами из-за возможности оплатить их со скидкой, сумма наказания небольшая, поэтому некоторые считали, что могут нарушать правила ПДД и превышать скорость. Теперь все будут привыкать к новой реальности с высокими штрафами, констатирует Егоров.

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«Минимальное нарушение, даже со скидкой, будет стоить 500 рублей. Это уже ощутимая сумма, на которую в течение рабочего дня можно пообедать. Теперь водители задумаются, что лучше – пообедать или превысить скорость», – подытожил специалист.

Напомним, Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях поправки о повышении штрафов за нарушения Правил дорожного движения с 1 января 2025 года.

Источник: riamo.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 20
13.12.2024 
Фото:Unsplash
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