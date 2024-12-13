Любителей погонять стало меньше: эксперт об эффективности повышения штрафов

Автоэксперт Егоров объяснил, с какой целью повысили штрафы за нарушения ПДД

Автовладельцы привыкли к существующей системе штрафов и считают их мелкой повседневной платой. Новой законодательной инициативой Госдума хочет изменить ситуацию. Таким мнением поделился автоэксперт Максим Егоров.

«Количество нарушений ПДД и, особенно, повлекших тяжкий вред здоровью уменьшилось. По городу, особенно начинающим водителям, стало проще ездить. Все знают, что штрафов много, сами камеры тоже стимулируют не превышать скорость в черте города. Конечно, любители погонять остались, но их стало заметно меньше. Камеры вводились не для того, чтобы собрать побольше средств с водителей, как многие думают», – объясняет эксперт.

Многие автовладельцы пренебрегали штрафами из-за возможности оплатить их со скидкой, сумма наказания небольшая, поэтому некоторые считали, что могут нарушать правила ПДД и превышать скорость. Теперь все будут привыкать к новой реальности с высокими штрафами, констатирует Егоров.

«Минимальное нарушение, даже со скидкой, будет стоить 500 рублей. Это уже ощутимая сумма, на которую в течение рабочего дня можно пообедать. Теперь водители задумаются, что лучше – пообедать или превысить скорость», – подытожил специалист.

Напомним, Госдума РФ одобрила во втором и третьем чтениях поправки о повышении штрафов за нарушения Правил дорожного движения с 1 января 2025 года.

Источник: riamo.ru