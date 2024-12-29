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Почему экономия бензина в зимнее время точно выйдет боком

Эксперт Балабас: от лайфхаков по экономии топлива зимой лучше отказаться

От повышенного расхода топлива зимой никуда не деться, это норма, отмечает автоэксперт Евгений Балабас. Существует немало лайфхаков по экономии бензина, среди которых есть особые советы по вождению, отказ от прогрева авто и прочее. Но все эти хитрости в конечном счете могут нанести машине вред, пояснил эксперт.

По его словам, зимой на бензине можно сэкономить либо за счет комфорта водителя, либо за счет срока службы машины.

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Если не прогревать машину в зимний период, то придется ехать в холодном салоне, преодолевая сопротивление вязкого масла, что вредит автомобилю, отметил эксперт.

Он рекомендует зимой как минимум до 30-40 градусов прогревать мотор перед отправлением. Лишние 0,5-1 литр бензина на 100 км представляются нормальной платой за комфорт и продление срока службы машины, подчеркнул Балабас.

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Источник: ОСН

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 15
29.12.2024 
Фото:АГН Москва
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