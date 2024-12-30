Названы три ДТП, виновник которых избежит ответственности, если нет видеозаписи

Юрист Радько перечислил три ДТП, где виновник уйдет от наказания, если нет видео

Адвокат Сергей Радько назвал ситуации, когда отсутствие видеозаписи поможет виновнику ДТП избежать возмездия.

Так, при наезде на пешехода виновник ДТП может заявить, что пострадавший резко выскочил на дорогу прямо перед машиной. Экспертиза может показать, что водитель не имел технической возможности избежать аварии, если не будет видеозаписи, которая опровергнет его заявление.

Без видеофиксации может произойти так, что при боковом столкновении виновным может оказаться водитель машины, находившейся слева в момент ДТП, даже если он не перестраивался и ехал прямо, рассказал юрист. Водитель ударившей справа машины может заявить, что во время аварии маневрировали оба авто, что означает преимущество правой машины, то есть виновника ДТП.

При попутном столкновении вина может быть возложена на водителя задней машины из-за несоблюдения дистанции, даже если передний сдал назад. Такой вариант развития событий возможен, если отсутствует видеозапись и свидетели, а показания водителей противоречат друг другу, пояснил специалист.

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Источник: Газета.Ru