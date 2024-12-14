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В ответ на европейские пошлины китайцы только нарастили поставки автомобилей

Китайские концерны ускорили экспорт гибридных автомобилей на европейский рынок

В ответ на введение высоких пошлин на чисто электрические автомобили (BEV) из Китая, производители начали активно поставлять в Европейский Союз гибридные электромобили (PHEV).

С конца октября Европейский Союз ввел пошлины на уровне до 45,3% на импортируемые из Китая электромобили с аккумуляторными батареями. Эти меры стали ответом на политику субсидирования в Китае, которая, по мнению Европейской комиссии, создает избыточные производственные мощности. В результате, китайские автопроизводители, чтобы избежать этих пошлин, начали активнее развивать сегмент гибридных автомобилей.

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По словам Муртузы Али, аналитика Counterpoint Research, гибриды становятся «спасательным кругом» для китайских производителей, позволяя им продолжать экспортировать автомобили в Европу без значительных затрат на пошлины. Прогнозируется, что в 2023 году объем экспорта гибридных автомобилей из Китая в Европу вырастет на 20%, а в следующем году темпы роста могут быть еще более впечатляющими.

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, с июля по октябрь 2023 года экспорт гибридных автомобилей из Китая в Европу увеличился более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 65 800 единиц. В третьем квартале доля гибридных электромобилей и обычных гибридов составила 18% от общего объема экспорта автомобилей из Китая в Европу.

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Китайские производители не просто увеличивают объемы поставок, но и активно работают над созданием новых моделей гибридных автомобилей, которые могут привлечь внимание европейских покупателей.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 99
14.12.2024 
Фото:Unsplash
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