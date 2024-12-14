В ответ на европейские пошлины китайцы только нарастили поставки автомобилей

Китайские концерны ускорили экспорт гибридных автомобилей на европейский рынок

В ответ на введение высоких пошлин на чисто электрические автомобили (BEV) из Китая, производители начали активно поставлять в Европейский Союз гибридные электромобили (PHEV).

С конца октября Европейский Союз ввел пошлины на уровне до 45,3% на импортируемые из Китая электромобили с аккумуляторными батареями. Эти меры стали ответом на политику субсидирования в Китае, которая, по мнению Европейской комиссии, создает избыточные производственные мощности. В результате, китайские автопроизводители, чтобы избежать этих пошлин, начали активнее развивать сегмент гибридных автомобилей.

По словам Муртузы Али, аналитика Counterpoint Research, гибриды становятся «спасательным кругом» для китайских производителей, позволяя им продолжать экспортировать автомобили в Европу без значительных затрат на пошлины. Прогнозируется, что в 2023 году объем экспорта гибридных автомобилей из Китая в Европу вырастет на 20%, а в следующем году темпы роста могут быть еще более впечатляющими.

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, с июля по октябрь 2023 года экспорт гибридных автомобилей из Китая в Европу увеличился более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 65 800 единиц. В третьем квартале доля гибридных электромобилей и обычных гибридов составила 18% от общего объема экспорта автомобилей из Китая в Европу.

Китайские производители не просто увеличивают объемы поставок, но и активно работают над созданием новых моделей гибридных автомобилей, которые могут привлечь внимание европейских покупателей.

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Источник: ITHome