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Новый седан с запасом хода 1000 км произвел фурор в мире электромобилей: подробности

IM L6 Light Year Edition с полутвердотельной батареей имеет запас хода 1000 км

В последние годы рынок электромобилей стремительно развивается, и новинки, такие как IM L6 Light Year Edition, подтверждают этот тренд.

Одной из ключевых особенностей IM L6 Light Year Edition является полутвердотельная аккумуляторная батарея, разработанная в сотрудничестве с SAIC и Suzhou Qingtao New Energy Technology. С емкостью 123,7 кВт·ч и массой 621 кг, эта батарея обеспечивает невероятный запас хода в 1002 км по циклу CLTC.

IM L6 Light Year Edition
IM L6 Light Year Edition
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SAIC, крупный игрок на рынке автомобилестроения, инвестировала около 410 миллионов долларов в Qingtao Energy и теперь владеет 15,29% акций компании.

IM L6 Light Year Edition оснащен двухмоторным полным приводом, который развивает максимальную мощность в 469 л.с. Поддержка 900-вольтовой зарядки позволяет значительно сократить время на подзарядку: всего за 12 минут можно увеличить запас хода на 400 км.

С точки зрения дизайна, IM L6 Light Year Edition сохраняет стиль стандартных комплектаций, но с добавлением уникального логотипа Light Year на задней части автомобиля. Размеры автомобиля составляют 4931 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1474 мм в высоту, с колесной базой в 2950 мм. Снаряженная масса автомобиля составляет 2330 кг.

IM L6 Light Year Edition
IM L6 Light Year Edition

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Внутри IM L6 Light Year Edition предлагает передовые технологии и комфорт. Центральным элементом интерьера является 26,3-дюймовый экран, который обеспечивает доступ ко всем необходимым функциям автомобиля. Дополнительно установлен 10,5-дюймовый экран на центральной консоли для удобства управления мультимедиа и навигацией.

Автомобиль также оснащен чипами Nvidia OrinX, Qualcomm Snapdragon 8295 и NXP S32G, которые обеспечивают высокую производительность для систем автопилота.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 222
14.12.2024 
Фото:CarNewsChina
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