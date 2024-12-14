Ни крыши, ни лобового стекла: новый представитель серии редчайших автомобилей Mythos

Mercedes-AMG выпустил серийную версию PureSpeed SL63 без крыши и лобового стекла

Mercedes-AMG вновь устанавливает новые стандарты в мире суперкаров с выпуском серийной версии Mythos PureSpeed SL63.

Планируется выпустить всего 250 экземпляров Mythos PureSpeed, что делает его невероятно редким и желанным. Эта модель принадлежит к новой серии Mythos, которая включает ультралимитированные автомобили, обладающие уникальными характеристиками и, конечно же, высокой ценой.

Mythos PureSpeed SL63

Красно-черная ливрея PureSpeed отсылает к легендарному Mercedes-Benz Targa Florio 1922 года, который одержал победу в одноименной гонке. Номера 10 на крыльях подчеркивают эту связь с историей и традициями бренда. Для тех, кто предпочитает более сдержанный стиль, доступен вариант в матовом серебристом цвете.

PureSpeed отличается отсутствием крыши и лобового стекла. Mercedes-AMG позаботился о безопасности водителя и пассажира, внедрив специально разработанную переднюю панель, которая отдает дань уважения AMG One Hypercar. Структурная деталь Halo из стали и выдвижные дуги безопасности за задними сиденьями обеспечивают надежную защиту в случае непредвиденной ситуации.

Mythos PureSpeed SL63

Под капотом PureSpeed скрывается 4,0-литровый двухтурбинный V8 от AMG, который развивает впечатляющие 577 л.с. В паре с девятиступенчатой коробкой передач и полным приводом, этот суперкар обеспечивает невероятную динамику и управляемость. Также в автомобиле установлены продвинутые системы шасси, такие как гидравлический контроль крена и управление задними колесами.

Интерьер Mythos PureSpeed SL63

Для салона созданы уникальные часы IWC Schaffhausen на верхней части приборной панели. Mercedes-AMG также предусмотрел два аэродинамически разработанных шлема, которые позволяют водителю и пассажиру общаться друг с другом благодаря встроенной системе внутренней связи. Эта система также подключается к информационно-развлекательной системе автомобиля, позволяя наслаждаться музыкой или совершать телефонные звонки, не отвлекаясь от дороги.

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Источник: Motor1