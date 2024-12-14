Российский бренд, немецкие технологии: проверенное масло стало намного доступнее

АО «МБ РУС» запустил продажи моторного масла под собственной маркой в новой таре

АО «МБ РУС», входящее в группу «АВТОДОМ», расширяет предложение в палитре средств для надежной эксплуатации автомобилей Mercedes-Benz – горюче-смазочных материалов, предназначенных для премиального сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz.

Для этого с начала 2024 г. официальные дилеры начали закупки нового моторного масла «МБ РУС Оригинал» для автомобилей Mercedes-Benz спецификаций 229.3/229.5, 229.51 и 229.52 сперва в бочках, а с августа – в канистрах 1 и 5 л., производимого по заказу АО «МБ РУС».

Моторное масло «МБ РУС Оригинал»

«Выпустив на рынок сертифицированные моторные масла и теперь дополнив товарную линейку «МБ РУС Оригинал» фасованным в канистры 1 л и 5 л маслом, мы предлагаем владельцам Mercedes-Benz подлинно оригинальные продукты, которые предписаны для обслуживания их автомобилей. В наших планах расширение палитры таких продуктов компании», – отмечает Денис Жаров, Директор управления послепродажного обслуживания АО «МБ РУС».

Благодаря такой дистрибуции клиенты получают возможность приобретать масло через все каналы продаж: через официальные дилерские предприятия, магазины автомобильных аксессуаров, а также, в ближайшей перспективе, заказывая через маркетплейсы. Владельцы Mercedes-Benz оценят заботу официальных сервисных партнеров об их автомобилях, поскольку проведение работ по регулярному сервисному регламенту с использованием данного масла продлевает надежную эксплуатацию автомобилей марки.

Моторное масло «МБ РУС Оригинал» для автомобилей Mercedes-Benz производится на том же заводе ООО «ФУКС ОЙЛ» в г. Калуга, где с 2021 г. изготавливалось оригинальное моторное масло под брендом Mercedes-Benz. В моторных маслах под брендом «МБ РУС Оригинал», используются те же компоненты, рецептура и технические требования, ранее применяемые Mercedes-Benz AG при изготовлении масел в России. Таким образом, моторные масла под брендом «МБ РУС Оригинал» аналогичны по составу и рецептуре оригинальным маслам Mercedes-Benz и соответствуют высоким стандартам, ранее применяемым Mercedes-Benz AG при изготовлении масел в России.

Дистрибуция масла «МБ РУС Оригинал» особенно актуальна, учитывая присутствие на рынке ряда альтернативных поставщиков, а также наличие «серых» дистрибьюторов. Применение масла «МБ РУС Оригинал» также является защитой от недобросовестных или несертифицированных поставщиков, когда речь идет о техническом обслуживании сложной автомобильной техники, которая требует соответствующего ухода.

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Источник: Пресс-служба АО «МБ РУС»