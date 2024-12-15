Китайцы скоро захватят еще один сегмент рынка: судя по этой новинке, у них есть все шансы

В Сети появились шпионские снимки нового кабриолета Avatr 06 Cabrio

Шпионские фотографии, появившиеся в сети, демонстрируют четырехдверный кабриолет, построенный на базе недавно представленного седана Avatr 06.

Отсутствие центральных стоек – визитная карточка этого необычного автомобиля – придает ему футуристический вид. Однако, как отмечает издание CarNewsChina, такая конструкция неизбежно снижает жесткость кузова, что потребует от инженеров Avatr тщательной работы над обеспечением безопасности.

Avatr 06 Cabrio

Размеры кабриолета, согласно утечкам, повторяют габариты седана-донора: 4855 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1450–1467 мм в высоту, с колесной базой 2940 мм.

Пока не ясно, какие силовые установки будут предлагаться для Avatr 06 Cabrio. Судя по всему, покупатели смогут выбрать между полностью электрическим и гибридным вариантами. Подробные характеристики силовых агрегатов, включая мощность, запас хода и время зарядки, пока остаются под завесой тайны.

Avatr 06 Cabrio

В техническом плане Avatr 06 Cabrio, как и седан, получит передовую систему помощи водителю Qiankun ADS 3.0 от Huawei, обеспечивающую широкий спектр функций, от адаптивного круиз-контроля до автоматического торможения. Информационно-развлекательная система будет основана на операционной системе HarmonyOS, известной своей интуитивностью и функциональностью.

Avatr 06 Cabrio

Производство и продажи Avatr 06, включая версию кабриолет, планируются на начало 2025 года. Стартовая цена, согласно предварительным данным, составит около 30 000 долларов США.

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Источник: CarNewsChina