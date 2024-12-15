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На российский рынок вернулся хорошо оснащенный седан Kia по приятной цене

В Россию привезли новые седаны Kia Cerato по цене 2,48 млн рублей

В этом году на российском рынке появилась обновленная версия Kia Cerato 2024.

Одним из главных преимуществ поступившего Kia Cerato является его цена. В то время как столичные дилеры предлагают этот автомобиль за 3,2 миллиона рублей, частные продавцы в регионах могут предложить значительно более выгодные условия.

Kia Cerato 2024
Kia Cerato 2024
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Например, в Кемерово можно найти максимальную комплектацию Luxe всего за 2,48 миллиона рублей. Это предложение выглядит особенно привлекательно на фоне цен в других городах, таких как Челябинск, где аналогичный автомобиль стоит 2,7 миллиона рублей, или в Тамбове, где цена достигает 2,79 миллиона рублей.

Kia Cerato 2024 оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 128 л.с. Автомобиль комплектуется автоматической коробкой передач.

Интерьер Kia Cerato 2024
Интерьер Kia Cerato 2024

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В оснащение комплектация Luxe 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, кожаный многофункциональный руль с подогревом, подогрев передних кресел, круиз-контроль, датчик света, камера заднего вида и парковочные датчики сзади, медиасистема с большим экраном.

Источник: Avito

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 3056
15.12.2024 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Cerato  (3)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Cerato   2015
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
внешний вид
Недостатки:
умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг
Комментарий:
из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник
-3