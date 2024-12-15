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На маркетплейсе скоро можно будет купить билет на поезд: подробности о планах РЖД

Билеты на поезда РЖД начнут продавать на маркетплейсе Wildberries

В последние годы мы наблюдаем значительное развитие онлайн-торговли и цифровых сервисов в России. Одним из ярких примеров этого тренда стало соглашение между крупнейшим маркетплейсом Wildberries и Российскими железными дорогами (РЖД), которое было подписано в рамках Пассажирского форума PRO//Движение.

Основная цель соглашения заключается в повышении эффективности работы обеих сторон. Это будет достигнуто за счет применения современных технологических решений и разработки передовых цифровых продуктов и сервисов. Как отметил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников, интеграция цифрового сервиса по продаже билетов на платформе Wildberries позволит значительно упростить процесс покупки для клиентов.

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В рамках этого сотрудничества планируется не только продажа билетов на поезда, но и развитие внутреннего и въездного туризма.

Интеграция между Wildberries и РЖД будет осуществляться через мультимодальную цифровую платформу «Инновационная мобильность». Система будет работать через API-подключение, что обеспечит надежный и эффективный обмен данными между платформами.

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Кроме продажи билетов, стороны намерены совместно популяризировать различные туристические продукты, предлагаемые холдингом РЖД. Это включает в себя круизные поезда, которые становятся всё более популярными среди туристов, а также другие небилетные сервисы, такие как сервис для бронирования отелей и экскурсионные программы через платформу travel.rzd.

Источник: ТАСС

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Лежнин Роман
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС
Количество просмотров 130
15.12.2024 
Фото:Владимир Смирнов/ТАСС
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