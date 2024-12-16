Практичные и надежные внедорожники — в России нашли 5 дешевых моделей

Эксперты составили топ-5 самых дешевых пикапов на рынке РФ в декабре

Несмотря на высокий спрос на пикапы на зарубежных авторынках, в России они пока не пользуются такой популярностью. Но среди российских автовладельцев все-таки есть поклонники практичного типа внедорожников. И спрос на них в последнее время увеличивается.

Эксперты проанализировали рынок и нашли топ-5 самых дешевых новых пикапов на рынке России в декабре 2024 года. Возглавляет список отечественный УАЗ Пикап. За внедорожник 2024 года выпуска в базовой комплектации Base ИКАР с двигателем Евро-2 просят от 1,705 млн рублей. Под капотом автомобиля бензиновый мотор объемом 2,7 л мощностью 150 сил, в паре с ним работает 5-ступенчатая механика, привод – полный.

На втором месте AmberTruck Work – этот автомобиль собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. До конца декабря модель доступна по цене 2,1 млн рублей с учетом скидки в 500 тыс. рублей. Автомобиль оснащен дизельным мотором объемом 2,5 л, 5-ступенчатой МКП и полным приводом.

Пикап Sollers ST6, собранный во Владивостоке, можно купить за 2,427 млн рублей. Внедорожник приводит в движение бензиновый двигатель объемом 2,0 л в паре с 6-ступенчатой механикой и полным приводом.

Цена соплатформенного пикапа JAC T8 из Китая стартует у нас в стране от 2,849 млн рублей с учетом скидки (за автомобиль 2023 года выпуска).

Замыкает топ-5 самых дешевых пикапов на рынке РФ в текущем декабре еще один «китаец» – Dongfeng DF6 за 2,949 млн рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль с турбодизелем объемом 2,5 л мощностью 136 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механикой, привод – полный.

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Источник: avtonovostidnya.ru