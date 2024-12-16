#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Практичные и надежные внедорожники — в России нашли 5 дешевых моделей

Эксперты составили топ-5 самых дешевых пикапов на рынке РФ в декабре

Несмотря на высокий спрос на пикапы на зарубежных авторынках, в России они пока не пользуются такой популярностью. Но среди российских автовладельцев все-таки есть поклонники практичного типа внедорожников. И спрос на них в последнее время увеличивается.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Эксперты проанализировали рынок и нашли топ-5 самых дешевых новых пикапов на рынке России в декабре 2024 года. Возглавляет список отечественный УАЗ Пикап. За внедорожник 2024 года выпуска в базовой комплектации Base ИКАР с двигателем Евро-2 просят от 1,705 млн рублей. Под капотом автомобиля бензиновый мотор объемом 2,7 л мощностью 150 сил, в паре с ним работает 5-ступенчатая механика, привод – полный.

Рекомендуем
Кроссоверы, внедорожники и пикап — главные новинки зимы 2025

На втором месте AmberTruck Work – этот автомобиль собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. До конца декабря модель доступна по цене 2,1 млн рублей с учетом скидки в 500 тыс. рублей. Автомобиль оснащен дизельным мотором объемом 2,5 л, 5-ступенчатой МКП и полным приводом.

Пикап Sollers ST6, собранный во Владивостоке, можно купить за 2,427 млн рублей. Внедорожник приводит в движение бензиновый двигатель объемом 2,0 л в паре с 6-ступенчатой механикой и полным приводом.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Цена соплатформенного пикапа JAC T8 из Китая стартует у нас в стране от 2,849 млн рублей с учетом скидки (за автомобиль 2023 года выпуска).

Замыкает топ-5 самых дешевых пикапов на рынке РФ в текущем декабре еще один «китаец» – Dongfeng DF6 за 2,949 млн рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль с турбодизелем объемом 2,5 л мощностью 136 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механикой, привод – полный.

УАЗ Пикап
AmberTruck Work
Sollers ST6
JAC T8
Dongfeng DF6

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: avtonovostidnya.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | УАЗ | AmberTruck | Sollers | JAC | Wikimedia
Количество просмотров 435
16.12.2024 
Фото:Depositphotos | УАЗ | AmberTruck | Sollers | JAC | Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0