В Россию привезли самый надежный автомобиль: сколько он сейчас стоит

В России появился в продаже новый Subaru Forester по цене от 3,5 млн рублей

Кроссовер Subaru Forester продолжают поставлять на российский рынок. Он был признан самым надежным новым автомобилем, по данным исследования «Рейтинги авто года в России».

Стоимость кроссовера сейчас стартует от 3,5 млн рублей. За столько праворульный Forester 2024 г. в. привезет под заказ компания из Владивостока. Автомобиль предлагается в комплектации STI Sport со 177-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра и вариатором. Привод полный. У модификации улучшенная подвеска, а также спортивные акценты в дизайне.

Subaru Forester

В списке оснащения кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, кожаная отделка сидений, фирменный комплекс систем безопасности EyeSight и прочее.

Subaru Forester

Аналогичный автомобиль, но без отделки «под спорт», за 3 550 000 рублей предлагает другая компания из Владивостока. По цене 4 330 000 рублей в этом городе продается также Subaru Forester с мотором объемом 2 л мощностью 154 л. с.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»