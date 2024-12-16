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В Россию привезли самый надежный автомобиль: сколько он сейчас стоит

В России появился в продаже новый Subaru Forester по цене от 3,5 млн рублей

Кроссовер Subaru Forester продолжают поставлять на российский рынок. Он был признан самым надежным новым автомобилем, по данным исследования «Рейтинги авто года в России».

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Стоимость кроссовера сейчас стартует от 3,5 млн рублей. За столько праворульный Forester 2024 г. в. привезет под заказ компания из Владивостока. Автомобиль предлагается в комплектации STI Sport со 177-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра и вариатором. Привод полный. У модификации улучшенная подвеска, а также спортивные акценты в дизайне.

Subaru Forester
Subaru Forester

В списке оснащения кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, кожаная отделка сидений, фирменный комплекс систем безопасности EyeSight и прочее.

Subaru Forester
Subaru Forester

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Аналогичный автомобиль, но без отделки «под спорт», за 3 550 000 рублей предлагает другая компания из Владивостока. По цене 4 330 000 рублей в этом городе продается также Subaru Forester с мотором объемом 2 л мощностью 154 л. с.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Subaru
Количество просмотров 204
16.12.2024 
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+19