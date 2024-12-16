В Россию привезли самый надежный автомобиль: сколько он сейчас стоит
Кроссовер Subaru Forester продолжают поставлять на российский рынок. Он был признан самым надежным новым автомобилем, по данным исследования «Рейтинги авто года в России».
Стоимость кроссовера сейчас стартует от 3,5 млн рублей. За столько праворульный Forester 2024 г. в. привезет под заказ компания из Владивостока. Автомобиль предлагается в комплектации STI Sport со 177-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,8 литра и вариатором. Привод полный. У модификации улучшенная подвеска, а также спортивные акценты в дизайне.
В списке оснащения кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, кожаная отделка сидений, фирменный комплекс систем безопасности EyeSight и прочее.
Аналогичный автомобиль, но без отделки «под спорт», за 3 550 000 рублей предлагает другая компания из Владивостока. По цене 4 330 000 рублей в этом городе продается также Subaru Forester с мотором объемом 2 л мощностью 154 л. с.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.
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Источник: «Автоновости дня»