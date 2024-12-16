Рынок автокредитования в 2025 году существенно просядет

«Коммерсант»: рынок автокредитования в 2025 году снизится на 10–20%

В 2025 году ожидается снижение выдачи автокредитов на 10-20% по сравнению с рекордным уровнем 2024 года. Однако объемы кредитования останутся выше, чем в 2023 году.

Среди причин охлаждения рынка – высокие ставки по кредитам, жесткое регулирование и рост цен на автомобили.

Рынок б/у автомобилей, который поддерживал спрос в 2022-2023 годах, в следующем году также уже не будет столь эффективным.

Например, в «ОТП-Банке» прогнозируют снижение на 13%, до 2,01 трлн рублей, а в «Альфа-банке» возможное падение оценивают в 20%. ВТБ также ожидает снижение на 10%, с оформлением около 1,5 млн автокредитов.

По данным на ноябрь 2024 года, банки выдали россиянам автокредитов на 2,17 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Однако в последние два месяца наблюдается резкое сокращение выдачи, и в ноябре объем выданных кредитов оказался ниже, чем в 2023 году.

Несмотря на это, в 2024 году рынок автокредитования достигнет 2,3 трлн рублей. По прогнозам, будет продано 1,59 млн новых автомобилей, что на 50% больше, чем в 2023 году. Порядка половины из них будет куплено в кредит.

Одним из главных факторов снижения спроса является рост ставок. В октябре средняя ставка по автокредитам достигала 22,9% годовых, а полная стоимость кредита – 24,3%. В 2025 году ставки могут еще вырасти, что сделает кредиты менее доступными.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Коммерсант»