Проедет по любому бездорожью: популярный «японец» обновился

Компания Lexus презентовала внедорожник GX с улучшенной проходимостью

Бренд Lexus презентовал внедорожник GX 2025 модельного года, автомобиль получил две версии с увеличенным клиренсом.

Дорожный просвет на 1 дюйм (2,54 см) увеличили для версий Overtrail и Overtrail+. Также эти модификации получили блокировку заднего дифференциала и систему KDSS, которая отключает на бездорожье стабилизаторы поперечной устойчивости. Также у обновленного автомобиля появились электроприводы регулировки рулевой колонки для всех комплектаций.

Lexus GX

Внедорожник оснащен турбодвигателем V6 объемом 3,4 л и мощностью 349 л.с., 10-ступенчатой АКП. Привод полный.

Мировые продажи GX стартуют в начале 2025 года, в США стоимость внедорожника составляет 65,3-80,4 тыс. долларов (6,8-8,3 млн рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Lexus