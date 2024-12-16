#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hummer H2
17 декабря
В России продают новый Hummer, 16 лет простоявший в гараже: известна цена
В России появился в продаже Hummer H2 2008 г....
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО – они уже приходят!
17 декабря
Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО – они уже приходят!
Ксения Панфилова: Штраф с камеры за езду без...
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...

Китайский бренд оснастил популярный кроссовер мощным мотором

Changan презентовал в Китае топовую версию CS75 Plus с двигателем 2.0

Китайский производитель Changan представил топ-версию CS75 Plus с турбомотором объемом 2,0 л мощностью 223 л.с., новинку презентовали с приставкой Ultra.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Кроссоверы, внедорожники и пикап — главные новинки зимы 2025

В сравнении с предшествующими версиями автомобиль отличают 20-дюймовые колеса. 223-сильный двигатель улучшил динамические характеристики автомобиля – для разгона до первой «сотни» ему понадобится 7,3 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой одометра 215 км/ч, при этом масса автомобиля увеличилась на 75 кг, а расход топлива составит 7,7 л/100 км.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Все предыдущие модели можно было купить исключительно с 1,5-литровым мотором (192 л.с., 310 Нм). Полный привод пока не предусмотрен, в паре с мотором комплектуется 8-ступенчатый автомат Aisin. CS75 является бестселлером марки, продажи модели достигли свыше 2,7 млн единиц, цену на новую модель пока не объявили. Известно, что цена самого укомплектованного варианта составляет 130 тысяч юаней (порядка 1,8 млн. рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: autocar.news

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Changan
Количество просмотров 77
16.12.2024 
Фото:Changan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Changan CS75

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв