Китайский бренд оснастил популярный кроссовер мощным мотором

Changan презентовал в Китае топовую версию CS75 Plus с двигателем 2.0

Китайский производитель Changan представил топ-версию CS75 Plus с турбомотором объемом 2,0 л мощностью 223 л.с., новинку презентовали с приставкой Ultra.

В сравнении с предшествующими версиями автомобиль отличают 20-дюймовые колеса. 223-сильный двигатель улучшил динамические характеристики автомобиля – для разгона до первой «сотни» ему понадобится 7,3 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой одометра 215 км/ч, при этом масса автомобиля увеличилась на 75 кг, а расход топлива составит 7,7 л/100 км.

Changan CS75 Plus

Все предыдущие модели можно было купить исключительно с 1,5-литровым мотором (192 л.с., 310 Нм). Полный привод пока не предусмотрен, в паре с мотором комплектуется 8-ступенчатый автомат Aisin. CS75 является бестселлером марки, продажи модели достигли свыше 2,7 млн единиц, цену на новую модель пока не объявили. Известно, что цена самого укомплектованного варианта составляет 130 тысяч юаней (порядка 1,8 млн. рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Changan CS75 Plus

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: autocar.news