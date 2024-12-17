Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города

CarMoney: россияне определились, куда они мечтают отправиться на автомобиле

В опросе CarMoney, проведенном в ноябре 2024 года, россияне поделились своими предпочтениями по автопутешествиям. Примерно треть респондентов (28%) мечтают выехать за границу, при этом 17% хотят отправиться в Европу, а 11% – в экзотические страны. Однако интерес к загранице немного снизился по сравнению с 2023 годом, когда эти цифры составляли 22% и 13%.

Интерес к поездкам к морю также немного уменьшился – с 23% до 21%, но Сочи и Крым остаются самыми популярными направлениями для автопутешествий. В то же время увеличивается интерес к крупным туристическим центрам, таким как Казань и Нижний Новгород, что связано с развитием инфраструктуры и запуском платной магистрали Москва – Казань.

Растет интерес к экзотическим направлениям – 8% респондентов хотят посетить Дальний Восток или Алтай, а 6% мечтают об экстремальных поездках по труднодоступным регионам. Среди других популярных направлений 4% респондентов назвали города Золотого кольца и Кавказ, и всего 1% планируют поездку на авто в Москву.

За последний год значительно увеличилось количество россиян, которые регулярно отправляются в автопутешествия. 28% респондентов теперь путешествуют хотя бы раз в год, что на 8% больше, чем в 2023 году. В то же время снизилось число тех, кто путешествует редко, и тех, кто выезжал за пределы города лишь раз.

Количество путешествующих несколько раз в год также увеличилось – с 20% до 25%.

Число путешествующих редко, раз в несколько лет, снизилась – с 19% до 16%. При этом двукратно сократилось число автомобилистов, всего лишь раз выезжавших за пределы своего города – 5% против 11% год назад.

Основными причинами популярности автопутешествий остаются удобство и свобода передвижения. 53% респондентов предпочитают автомобильные поездки из-за гибкости маршрута; 26,5% ценят личный комфорт; 6,5% упомянули возможность взять много вещей.

Подавляющее большинство россиян по-прежнему отправляются в автопутешествие на своем автомобиле. Такой вариант ответа выбрали в 2024 году 90,3% опрошенных (94,5% годом ранее). В последние годы также растет число путешествующих на арендованных машинах – в 2024 году таких путешественников стало 9,7%, по сравнению с 5,5% годом ранее.

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Опрос финтех-сервис CarMoney провел в ноябре 2024 года, в нем прияли участие более 3,5 тыс. клиентов сервиса.