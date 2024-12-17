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Как с помощью обычного носка защитить механизм дворников от поломки зимой — лайфхак

Водителям назвали рабочий способ избежать примерзания дворников к стеклу авто

Зачастую автовладельцы в зимнее время сталкиваются с проблемой примерзания дворников к лобовому стеклу автомобиля. Эксперты издания Pravda.ru рассказали о простом и эффективном способе защитить механизм дворников от возможной поломки.

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Если автомобиль припаркован на открытой площадке, то за ночь во время морозов стеклоочистители могут прилипнуть к лобовому стеклу. При этом все попытки отделить их с усилием могут закончиться повреждением механизма. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться эффективным лайфхаком.

«Многие водители поднимают дворники перед тем, как оставить машину на ночь. Однако этого может быть недостаточно. Чтобы дополнительно защитить устройства, просто наденьте на них старые носки. Такой "чехол" предотвратит образование ледяной корки и сбережет дворники», – советуют эксперты.

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Важно помнить, что если оставить стеклоочистители прижатыми к стеклу, льдом может покрыться не только дворник, но и носок. Поэтому дворники с надетым на них носками нужно поднять. Такой простой и эффективный способ поможет избежать проблем с примерзанием и сэкономит автовладельцу кучу времени перед выездом.

Источник: Pravda.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / pvproductions
Количество просмотров 674
17.12.2024 
Фото:freepik / pvproductions
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