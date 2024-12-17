В России начались продажи нового недорогого кроссовера с пакетом теплых опций
В России стартовали продажи нового кроссовера Jetour X70 за 2,6 млн рублей
Марка Jetour вывела на российский рынок новый кроссовер X70, сообщает пресс-служба бренда. Автомобиль предлагается с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 210 Нм и 6-ступенчатым роботом.
Jetour X70
Кроссовер поступил в продажу в единственной комплектации, включающей мультимедиа с дисплеем 10,3 дюйма, камеры кругового обзора, панорамную крышу, пакет теплых опций и прочее.
Стоимость Jetour X70 составляет 2,65 млн рублей.
Jetour X70
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.
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Источник: Пресс-служба Jetour
Фото:Пресс-служба Jetour
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17.12.2024
Фото:Пресс-служба Jetour
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