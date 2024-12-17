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Замена Toyota RAV4: в России скоро появится новый стильный кроссовер

«Автостат»: кроссовер Omoda C7 появится на российском рынке в феврале 2025 года

Новый кроссовер Omoda C7 выйдет на рынок РФ в феврале 2025 года. Габариты кроссовера равны 4621*1872*1673 мм при колесной базе 2700 мм, то есть, C7 будет крупнее известного россиянам кроссовера Omoda C5.

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Кроссовер будет доступен с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой, с передним и полным приводом на выбор. Возможно, что для рестайлинговой версии авто будет доступна электрическая силовая установка.

У C7 будет радиаторная решетка с пиксельным узором и узкие фары головного света. Автомобиль находится в одном классе с покинувшим российский рынок Toyota RAV4.

Omoda C7
Omoda C7

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 24
17.12.2024 
Фото:Omoda
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