Пикап Toyota за небольшие деньги превратили в 7-местный внедорожник
Компания New Armada представила уникальную модификацию пикапа Toyota Hilux, превращенную в трехрядный внедорожник для индонезийского рынка.
Этот проект был реализован на основе модели Hilux Rangga, которая изначально была задумана как компактный и недорогой пикап для азиатских стран.
Модификация добавила два дополнительных ряда сидений, превратив автомобиль в семиместный внедорожник, который станет доступен в Индонезии в 2025 году.
Вместо простой надстройки, как это часто бывает на вторичном рынке, специалисты компании New Armada тщательно спроектировали заднюю часть кузова, чтобы она органично вписывалась в общую конструкцию пикапа. Крыша над автомобилем придала ему цельный и современный вид и не выглядит самоделкой.
Внутри автомобиля расположение сидений позволяет разместить до семи человек: трех пассажиров в среднем ряду и двух на заднем сиденье.
Хотя для пассажиров в центре и на последних местах пространство выглядит ограниченным, учитывая компактные размеры Hilux, такой подход оправдан. В целом, длина модифицированного пикапа составляет около 4,9 метра, что сопоставимо с размерами Ford Maverick.
Что касается технических характеристик, Hilux Rangga доступен с двумя вариантами двигателей – бензиновым и дизельным, мощностью до 148 л.с.
Для автомобиля предлагают 5-ступенчатую механическую коробку передач или 6-диапазонный автомат. Несмотря на небольшие колеса и квадратные пропорции, модификация сохраняет присущий пикапу характер внедорожника.
Toyota планирует продавать новую версию Hilux Rangga через свою дилерскую сеть в Индонезии, где автомобиль будет доступен для покупки в 2025 году.
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Источник: Carscoops