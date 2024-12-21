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А что там у них с бюджетными авто? И есть ли среди них электрокары?

ADAC: из 60 разных моделей автомобилей в Германии только 3 стоят менее €15 000

Как показывает исследование немецкого автоклуба ADAC, даже в предположительно самых дешевых сегментах транспортных средств – микроавтомобилях и малолитражках – выбор бюджетных предложений совсем невелик.

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Из более чем 60 присутствующих на рынке моделей только три стоят менее 15 000 евро (1,6 млн рублей), и все они с бензиновым двигателем. Самые дешевые – Dacia Sandero (от 11 800 евро), Mitsubishi Space Star (от 13 590 евро) и Citroen C3 (от 14 990 евро). Самый дешевый электромобиль – Dacia Spring вы купите минимум за 16 900 евро.

«Для многих потребителей практически невозможно купить новый автомобиль – в частности, малолитражки стали непропорционально дорогими. Переход на экологически чистый электромобиль еще более затруднен из-за меньшего предложения и еще более высоких цен», – говорит президент ADAC Карстен Шульце.

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До 20 000 евро предлагается только одна электрическая модель – Leapmotor T03 (от 18 900 евро). Что касается небольших автомобилей с бензиновыми двигателями – ни один производитель сейчас не предлагает дизельные двигатели этих классов, покупатели могут выбирать из 16 бензиновых автомобилей, начиная с Fiat Panda (от 15 990 евро) до MG3, который стоит не менее 19 990 евро.

Еще 14 автомобилей с двигателем внутреннего сгорания стоят менее 25 000 евро, и только одна электрическая модель (Citroen e-C3 – от 23 300 евро) по цене остается ниже этой отметки.

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Хотя некоторые производители уже представили на предстоящий год более доступные электромобили, цена самого дешевого из них (Hyundai Inster) начинается с 23 900 евро. Renault 5 и Fiat Grande Panda стоят на 1000 евро дороже, а уже анонсированные модели VW ID.2 и Renault R4 будут стоить аналогично.

Источник: Presseportal

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
21.12.2024 
Фото:Depositphotos
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