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Можно испортить внешний вид машины: минусы самостоятельной полировки авто

Эксперт Смит: Сделать качественную полировку авто по советам из интернета нельзя

Полировка кузова полезна, она придает автомобилю свежий вид, убирая следы эксплуатации, отмечает владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит. Она устраняет царапины, потертости и прочие мелкие недостатки.

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Качественную полировку специалисты проводят при помощи профессиональных инструментов: роторной и эксцентриковой машинок, полировочных паст разной зернистости, полировочных кругов. Этого нет у простого автомобилиста, отмечает эксперт.

Поэтому сделать качественную полировку самому по советам из интернета не получится, лучше доверить эту процедуру профессионалам. Толщина слоя лакокрасочного покрытия (ЛКП) и используемые на производстве материалы при окраске разных машин различаются, что необходимо учитывать при полировке авто.

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При этом важно, в какой стране произвели машину. Так, в Японии используют малоабразивные пасты, а в Германии, напротив, высокоабразивные. Если этого не учесть, можно повредить ЛКП автомобиля. Также можно снять слишком большой слой лака, и внешний вид автомобиля будет испорчен, подытожил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 19
18.12.2024 
Фото:freepik / prostooleh
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