Выдача автокредитов резко упала в России
НБКИ: в ноябре выдача автокредитов снизилась на 30% в сравнении с октябрем
Выдача автокредитов в ноябре упала на 30% относительно октября, информирует Национальное бюро кредитных историй.
Уточняется, что в прошлом месяце банки выдали 82,9 тыс. кредитов на новые и подержанные машины, что на 30,4% меньше, чем в октябре. А с сентября это значение снизилось на 51%.
Статистика выданных автокредитов в России за год
Уточняется, что относительно аналогичного периода 2023 года число выданных автокредитов упало на 15,4%.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.
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Источник: НБКИ
Фото:Depositphotos | НБКИ
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17.12.2024
Фото:Depositphotos | НБКИ
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