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Выдача автокредитов резко упала в России

НБКИ: в ноябре выдача автокредитов снизилась на 30% в сравнении с октябрем

Выдача автокредитов в ноябре упала на 30% относительно октября, информирует Национальное бюро кредитных историй.

Уточняется, что в прошлом месяце банки выдали 82,9 тыс. кредитов на новые и подержанные машины, что на 30,4% меньше, чем в октябре. А с сентября это значение снизилось на 51%.

Статистика выданных автокредитов в России за год
Статистика выданных автокредитов в России за год
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Уточняется, что относительно аналогичного периода 2023 года число выданных автокредитов упало на 15,4%.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

Источник: НБКИ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | НБКИ
Количество просмотров 58
17.12.2024 
Фото:Depositphotos | НБКИ
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