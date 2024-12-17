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Реальная польза или новая обдираловка: как новые штрафы отразятся на аварийности

Адвокат Матюнин рассказал, станет ли меньше нарушений после повышения штрафов ПДД

В России с 1 января 2025 года могут начать действовать новые нормы о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), согласно поправкам, одобренным комитетом ГД по госстроительству и законодательству. В среднем, штрафы увеличатся в 1,5 раза, а скидка при их своевременной уплате уменьшится с 50% до 25%.

Будет ли реальная польза от повышения штрафов за нарушения ПДД, рассказал корреспонденту журнала «За рулем» адвокат Олег Матюнин. Он пояснил, что среди всех водителей выделил бы две совершенно непохожих друг на друга категории со своим специфическим отношением к штрафам.

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Мнение эксперта

Олег Матюнин, адвокат, управляющий партнёр Адвокатского бюро г. Москвы «Матюнины и Партнёры»:

Первая категория – относительно законопослушные, которые в силу жизненных обстоятельств могут нарушить ПДД и получить штраф. Эти граждане либо обжалуют решение о наложении административного наказания, либо соглашаются с ним и платят, какой бы ни была причитающаяся сумма. Для них увеличение штрафов — важный психологический и финансовый фактор, причина строго соблюдать ПДД. Вторая категория — состоятельные граждане-лихачи, автохулиганы, которых никакой штраф не остановит, а только конфискация авто или лишение свободы.

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Поэтому повышение штрафов — мера эффективная, но не для всех водителей.

Алексей Смирнов, директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения», полагает, что позитивный эффект от повышения штрафов непременно будет.

Мнение эксперта

Алексей Смирнов, директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения»:

Да, конечно, рост не такой колоссальный, как, возможно, хотелось бы для того, чтобы как-то повлиять на проблемы дорожного движения и снизить аварийность. Но, в целом, для кого-то это будет все равно напоминанием: увеличение финансовой нагрузки за нарушения заставляет водителей более серьезно задуматься о последствиях своих действий.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли копию Renault Arkana.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 132
17.12.2024 
Фото:Depositphotos
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