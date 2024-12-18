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Новую «шестерку» Mazda с запасом хода до 600 км привезли в Россию за 3,3 млн

Электромобиль Mazda EZ-6 уже можно заказать в России за 3,3 млн рублей

В России стартовали заказы на электромобиль Mazda EZ-6 2024 года выпуска. Это лифтбек, разработанный специально для китайского рынка на платформе Changan и являющийся заменой популярной в России Mazda 6, но с более крупными габаритами.

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Mazda EZ-6
Mazda EZ-6

Автомобиль можно заказать у трех российских дилеров – в Москве, Владивостоке и Перми.

Mazda EZ-6 с электрической силовой установкой в максимальной комплектации Zhizun обойдется в 3,3 млн рублей.

Для справки: рекомендованная розничная стоимость Mazda EZ-6 в Китае варьируется от 139 800 до 179 800 юаней (около 1,9-2,4 млн рублей по текущему курсу).

Размеры автомобиля (длина, ширина, высота) составляют 4921 x 1485 x 1890 мм, колесная база – 2895 мм, а объем багажника – 479 литров. Автомобиль оснащен задним приводом.

Mazda EZ-6
Mazda EZ-6

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Мощность силовой установки – 258 л.с., а емкость батарей – 56,1 или 68,8 кВт.ч, что обеспечивает запас хода до 480 или 600 км соответственно.

Быстрая зарядка (от 30 до 80%) занимает всего 15 минут.

Источник: avito.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2
18.12.2024 
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Отзывы о Mazda 6 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.
Недостатки:
Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)
Комментарий:
Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.
+10